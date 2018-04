Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ardından Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani’nin 4 Nisan’da Ankara’da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar yaşanıyor. Bu durum "Dolardaki yükselişte dış ülkelerin parmağı mı var" sorusunu gündeme getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dövizde yaşanan sert dalgalanmaları ekonomik savaş olarak değerlendirdi. Ekonomi üzerinden oyun oynanıyor diyen Erdoğan, "Bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız" diye konuştu.

2002'den bu yana en büyük kazanımımız bağımsızlığımızı kazanmamız diyen Erdoğan, "Diyeceksiniz ki bağımsız değil miydik? Kağıt üzerinde öyleydik. IMF'den bağımsız karar alma şansımız var mıydı? Yoktu. IMF'ye 23 milyar dolar borcu ödedik, artık IMF'ye bağımlılığımız yok. Güvenlik politikalarımızı bağımsız hayata geçirme şansımız var mıydı? Yoktu. Demokrasi ve ekonomide zafiyet vardı. Her ikisini de güçlendirerek yol aldık. Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülke şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan bir ülke" ifadelerini kullandı.



YILDIRIM: RAHATLIKLA ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye'nin ekonomik saldırıların üstesinden rahatlıkla gelebilecek güçte olduğunu söyledi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Yıldırım, “Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bu günlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Millî irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz. Evellallah Avrasya Coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki Türkiye’ye, bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye’ye bakmaya başladı. Kolay bir iş değildir. İki süper gücün arasına kılıç gibi girip Suriye’de istikrarı, güveni, terörü dize getirmek kolay bir iş değildir” dedi.

Bazı meslekler yok olacak

Binali Yıldırım Teknoloji Zirvesindeki konuşmasında bilgi çağında bazı mesleklerin yok olacağını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: “Alın terinin yanına akıl terini koymamız lazım. Bilgiyi koymamız lazım. Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip olan bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Bugün her türlü olay, her türlü bilgi her an akıyor. Dünyada yaşayan ister gelişmiş ister gelişmemiş ülke olsun her ülkedeki olay bir başka ülke tarafından biliniyor. Ona göre tepkiler ve kamuoyu oluşuyor. Sanal gerçeklik diye bir şey var. Sanayi 4.0 var. Bunlar bütün üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Sanal gerçeklikle bazı mesleklerin havası kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak. 5-10 yıl sonra doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olacak. Niye, bilişimler artık her şey mümkün olacak. Onun için yenileyeceğiz. Iskalamayacağız, değişimi yaşayarak kendimizi yenileyeceğiz. Biz bunu yaparsak ülkeyi de değişimle gerçekleştireceğiz."