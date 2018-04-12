Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu



Bakan Tüfenkci, soruşturmaları biten şirketlerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, bir kısım şirketin teftişlerinin ise devam ettiğini söyledi. Çiftlik Bank benzeri sitelere ilişkin tespit edilenler dışında şu anda kendilerine yeni gelen pek şikâyet olmadığını söyleyen Tüfenkci "Azaldı. Biz 65 tane tespit etmiştik. Bunlar şu anda faaliyet gösteren şeylerdi. Ama daha yeni de farklı adlarla şey olursa biz onu da gündeme getiririz." dedi. Soruşturma altındaki firmalarla ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, “Soruşturmaları bitenlerin bir kısmını savcılıklara intikal ettirdik. Bir kısmının teftişleri devam ediyor. Teftişleri bitenlerin suç unsuru oluşanların da ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunarak bizim görev ve yetki alanımızdaki sorumluluğumuzu bitiriyoruz. Ondan sonra yargı ve İçişleri Bakanlığı devreye giriyor. Şu anda bize intikal edenlerle ilgili teftişlerimizi bitirmek üzereyiz” ifadelerini kullandı.