Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgesel çalıştaylarla bölgelerdeki turizm potansiyelini açığa çıkarmaya çalışırken, Türkiye ile İran arasında gelişen ilişkiler de bölge turizmine olumlu yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir gurup gazeteci ile konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bölgede turizm alanında muazzam hareketlenmeler olduğunu söyledi. Başta İran’dan gelen turistler olmak üzere bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerde de çok ciddi artış olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, “Özellikle Midyat’ta ve Şanlıurfa’da büyük bir hareketlenme var. Ben de bu hafta sonu Mardin ve Şanlıurfa’da olacağım. Şanlıurfa’da bölgesel bir Turizm çalıştayı yapıp oradaki turizm potansiyelini açığa çıkaracağız” dedi.



İLGİ ARTTI, YATIRIM GELECEK

Ticaret odaları, kaymakamlıklar, valilikler, belediye başkanları, üniversiteler ve birçok sektörle ilgili bütün kuruluşların ilgisini çekmeye çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, “İlgi artıyor. Güney ve Doğu Anadolu’da muazzam kültürel bir birikimimiz var. Muazzam bir iltifat yükselmesi görüyoruz. Yatırımcılara sesleniyorum. Bölgeye yatırım yapacaklara her türlü teşviki sağlayacağız.” diye konuştu.