Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, dolandırıcıların internette değerinin çok altında araç satış ilanı verdiklerini, kaporayı aldıktan sonra ortadan kaybolduklarını söyledi. Dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek satmaya çalıştıklarını vurgulayan Erkoç "Dolandırıcılar, internette değerinin altında satış ilanı verdikleri araçlar için kapora istiyorlar ancak alıcılar parayı gönderdikten sonra satıcı görünümlü dolandırıcıya ulaşamıyorlar. Vatandaşlarımız, internetten yaptıkları alışverişte dikkatli olsunlar, sorgulamadan kimseye kapora vermesinler, satın almak istedikleri araçları mutlaka görsünler." diye konuştu.

Kapora dolandırıcılığının yanı sıra vatandaşların kilometresiyle oynanmış ve ciddi sorunları olan araçları değerinin çok üstüne alarak mağduriyet yaşadığına dikkati çeken Erkoç, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için araç almak isteyenlerin çok dikkatli olmalarını ve güvenilir yerlerden bu alışverişi yapmalarını tavsiye etti.