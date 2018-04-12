Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün TL karşısında tarihi 4,1944 ile zirvesini gören dolar/TL bu sabah 4,1355 seviyelerinden güne başladı. Dolar şu dakikalarda 4,1580 seyiyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5,1455'ten işlem görüyor.

Hafta başından bu yana Suriye tarafında artan jeopolitik riskler nedeniyle TL’deki değer kaybı dün hız kazandı. Önemli para birimleri TL karşısında yeni tarihi zirveler gördü.

Dolar 4,1944, euro 5,1940, sterlin 5,9471, döviz sepeti 46954’ü gördü. Gram altın 180 TL’yi geçti.

Dolar bu sabah 4,1355 seviyelerinden güne başladı. Euro/dolar 1,2360 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 72.28, altının ons fiyatı ise 1350.60 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ve Rusya arasında artan gerilim nedeniyle taraflardan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, dün 4,1940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL'nin 4,14-4,15 bandında dengelendiğine dikkati çeken uzmanlar, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybının aynı hızla devam etmesinin beklenmediğini, kurlarda dengelenme sürecinin öne çıkabileceğini söyledi.