Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullara öğrenci servisi hizmeti de sağlayan Tursan, iflasını istedi. Şirketin, büyük yatırımlar yaparak, karşılığını alamadığı için iflasını istediği belirtiliyor.



Dünya'da yer alan habere göre; İstanbul Servis Araçları Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özsoy, firmanın geçmişte de sektörde bu konuya benzer birçok firmanın aynı durumu yaşadığını söyledi. "Şu anda 18 milyon lira alacağı ve 7 milyon lira borcu olan bir firma iflas edemez" diyen Özsoy, Tursan'ın son dönemlerde başka sektörlerde büyük yatırımlı işlere girdiğini belirtti.

Özsoy, örnek olarak Tursan'ın yapmış olduğu HSBC Projesi'ni 1 Nisan'da Altur firmasının aldığını anlattı. Özsoy, şöyle devam etti: "Okullara öğrenci servisi hizmeti artık büyük şirketlerden alınıp, esnaflara verilsin. Bu şekilde iflasların da önü kesilecek. Tursan girdiği büyük yatırımlı işlerinin karşılığını alamadı. Çalışanlarının parasını ödeyemeyeceği için iflasını istedi" dedi.