Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Mart'ta ABD'deki tüm mağazaları için tasfiye kararı alan Toys “R” Us'ın Asya operasyonlarına talip çıkıyor. Şirketin avukatı Joshua Sussberg Toys “R” Us Asya'nın yüzde 85'i için 1 milyar doların üzerine birden çok teklif geldiğini açıkladı. Avrupa operasyonlarının satışı hakkındaki görüşmelerde de ilerleme sağlandığı belirtildi.



2013'ten bu yana kâr açıklamayan Toys "R" Us'ın borcu 5 milyar doları aştı ve Eylül 2017'de iflas başvurusunda bulundu.



38 ülkede bin 600 mağazaya sahip firma, ABD'deki 800 mağazasının tamamı için tasfiye ediyor. Sırada Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki Toys “R” Us mağazaları var. İflas sürecindeki şirketin elinde Kanada, iç Avrupa ve Japonya'daki mağazalar kalacak ve bunlar için alıcı aranacak.



Toys “R” Us'ın kurucusu Charles Lazarus, geçtiğimiz günlerde 94 yaşında yaşamını yitirdi.