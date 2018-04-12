Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre,  Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı  Müsteşarı Stefan Rudolph'un başkanlık ettiği heyet, 2017 Ekim ayında yaptıkları  ziyaretin ardından yeniden İzmir'e geldi.

Türk ihracatçıları ve sanayicileri ile EİB'de bir araya gelen Alman  heyet, Türk girişimcilere Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım fırsatlarını  anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Genel Sekreteri Cumhur  İşbırakmaz, Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde yaptığı 40 milyar dolarlık ihracatın  yüzde 10'unu Almanya'nın oluşturduğunu vurguladı.

Rudolph ise İzmir'e iş adamlarıyla bir araya geldikleri için mutlu  olduklarını, bir önceki ziyaretlerinde somut anlaşmalara imza attıklarını  vurguladı.

İzmir'in kalkınma planında yenilenebilir enerjiye öncelik verildiğini  aktaran Rudolph, şunları kaydetti:
"Enerjimizin yüzde 67'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Bu  anlamda yenilenebilir enerji sektöründe iş birlikleri yapabiliriz. Öte yandan  Almanya'da 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Ülkemizde yaşayan Türklerin 69  bin işletmesi, 500 bin çalışanı var. 50 milyar euro ciroya sahipler. Ekonomik  sürecin paydaşı olabilmek amacıyla değerli iş adamlarını Almanya'ya davet  ediyoruz. Birlikte hareket etmemiz iki tarafın yararına sonuçlar doğuracaktır."