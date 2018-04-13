Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, GirişimTürk şirketinin bugüne kadar 7 girişime yatırım yaptığını ve yatırım yapan ortakların 5 yılda 1’e 50 oranında kar edeceklerini beklediklerini açıkladı. GirişimTürk ile elde edilen başarıyı ve eksikleri analiz ettiklerini belirten Yücelen GirişimTürk 2 şirketini kurduklarını; hedefin küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan Türk girişimcilerini desteklemek olduğunu söyledi. Yatırımcıların 5 yılda 1’e 50 oranında kar etmesinin beklendiğini ifade eden Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “GirişimTürk olarak biz Anadolu topraklarından yetişen girişimcileri desteklemek üzere 2 yılda 240 proje dinledik. Amacımız bu toprakların çocuklarından bir UNICORN çıkmasına acizane katkıda bulunmak. Dinlediğimiz projelerden bazılarına yatırım yaptık, üyelerimiz bu projelere ve diğer projelere, ayrıca, bireysel yatırımlar da yaptılar. Bugün bir sanayi devi olmaz en az 2 nesil istiyor. Startup'lar arasından çok başarılı örnekler, çok daha kısa zamanda çıkabilir.”