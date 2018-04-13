Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Bu yıl içerisinde uygulama geçilecek olan teknolojiyle vatandaşlar müşteri hizmetleri aradığında artık "anne kızlık soyadı nedir?" gibi sorularla karşılaşmadan işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yıl sonuna kadar 45 milyon lira yatırım yapacaklarını açıklayan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur bunun 30 milyon lirasını teknoloji ve yapay zekaya ayırdıklarını söyledi. Aynur, "Ses biyometrisi üzerinde çalışıyoruz. Bu teknoloji sayesinde sistem ses frekansından müşterinin kim olduğunu tanıyacak. Yüzde 98'lik doğruluk payına ulaştık. Bu sene hayata geçireceğiz. İlk olarak Turkcell müşterileri bu hizmetten yararlanabilecek. Sistemin devreye girmesiyle müşterilerimiz artık 'anne kızlık soyadını ne?' gibi sorularla karşılaşmayacak. Ayrıca Doğal Dil İşleme ve Müşteri Duygu Analizi teknolojilerini de bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Böylece çarı merkezinin arayan müşterinin ruh haline önceden tespit edebileceğiz" dedi. Yeni teknolojilerle birlikte konuşma süresinin kısalacağını belirten Çağatay Aynur, "Geçtiğimiz yıl 20 milyon sesli çağrı aldık. Bunun yüzde 60' IVR yoluyla, yüzde 40'ı da müşteri temsilcileri yoluyla gerçekleşti. Gelen çağrının ortalama süresi ise 3,5 dakika oldu. Bu teknolojiler sayesinde görüşme süresini 40 saniyeye kadar indireceğiz" diye konuştu. Aynur ayrıca yatırım kapsamında yıl sonuna kadar 1500 kişiyi istihdam edeceklerini bildirdi.