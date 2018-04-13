Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

Büyüklükleri 63 ila 348 metrekare arasında değişen 1+1'den 6+1 tipinde 125 rezidans ve 23 adet ticari alanların yer aldığı proje, 40 dönüm alan üzerine inşa edilecek. 10 blokun bulunduğu proje arazisi ise 1871 ve 1997 yılları arasında trenlerin tamir bakımı amacıyla Cer Atölyeleri olarak değerlendiriliyordu. Atıl arazi, 2013 yılında Emlak Konut GYO tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan Ege Yapı, 306 milyon liralık arsa gelir karşılığı Emlak Konut GYO'ya 106 milyon lira şirket payı taahhüt etmişti. 5 yıl süren çalışmalar sonrasında görücüye çıkan projenin tanıtım toplantısında konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Cer İstanbul'un 2,5 milyar liralık yatırım bütçesinin içinde yer alan 3'üncü halka olduğunu aktardı.

YATIRIMLARDAN TAVİZ YOK

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklı Genel Müdürü Murat Kurum ise Ankara Saraçoğlu Mahallesi'ndeki gibi atıl durumda olan tarihî mirası İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırdıklarını vurguladı. Kurum, 'Dolar-avro artıyor, bu ortamda iş yapılır mı?' diyenlere karşı yatırımlardan ödün vermeden, çalışmaları arttırarak devam edeceklerini bildirdi. Projeden 700 milyona liraya yakın bir hasılat bekleniyor.