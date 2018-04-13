Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarkalı denizcilik ve lojistik çözümleri sunan DFDS Group, yük taşımacılığı operatörü U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98,8'lik hissesini 950 milyon avroya satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. DFDS Group'un internet sitesinde yer alan açıklamada "Satış işlemi, Trieste terminalinin transfer noktasında stratejik bir varlık olması dolayısıyla Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorileri tarafından onaya tabi tutulacak" denildi. Onay işleminin, Haziran 2018'de tamamlanması öngörülüyor. DFDS Group Üst Yöneticisi (CEO) Niels Smedegaard, U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Avrupa'nın en cazip navlun piyasasında faaliyetlerini genişlettiklerini belirtti. CEO Smedegaard "Bu satın alma UN Ro-Ro müşterilerinin büyümesini desteklerken işimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor. U.N. Ro-Ro Türkiye ve Avrupa arasındaki ticarette yıllık 300 bin yarı römork ve TIR kapasitesi ile en büyük platform. İki şirketin güçlerinin birleştirilip deniz yolu ve intermodal demir yolu hatlarının genişletilmesiyle yeni fırsatlar doğacağına inanıyoruz" diye konuştu.



AVRUPA İLE TİCARİ KÖPRÜ

U.N. Ro-Ro CEO'su Selçuk Boztepe ise DFDS ağının bir parçası olmaktan heyecan duyduklarını ifade ederek, satış işleminin hem müşterilerine hem de çalışanlarına gelişim fırsatı sunacağına inandıklarını kaydetti. Boztepe, DFDS'nin U.N. Ro-Ro'ya yatırım yapmasının, Türkiye ekonomisine, lojistik altyapısının gücüne ve Avrupa Birliği ile artarak gelişen bir ihracat merkezi olunacağına dair inancı gösterdiğine işaret etti. Satın alma işlemi sonrasında U.N. Ro-Ro'nun 500 çalışanı ve Türk yönetim ekibinin görevlerinde kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, ayrıca U.N. Ro-Ro gemilerinin, Türk bayrakları ile seferlerini yapmayı sürdüreceği vurgulandı.