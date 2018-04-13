Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA



Türk jeotermal yatırımcıları yeni dönemde yurtdışında da etkinliklerini artırmayı planlıyor. İlk hedef olarak Afrika pazarını hedefleyen jeotermalciler Cibuti, Kenya, Zimbabwe, Gana ve Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya gibi birçok ülkede ön araştırmalara başladı. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, sektörde rekabetin arttığına dikkat çekerek, bununla birlikte hizmet sunan yerli firma sayısının da yükseldiğini söyledi. Türk yatırımcıların Afrika’da birçok ülkeye gidip, know how satmaya başladığını belirten Şentürk "Endonezya’da bir Türk yatırımcısı 500-600 megavatlık bir santral projesi yapıyor. Çok iyi yerlerdeyiz. Artık bunu özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere jeotermal kaynaktan beklentileri olan ülkelere biz satmaya başlayacağız. Bugüne kadar ABD’lisi, İzlandalısı, Finlandiyalısı bize sattı artık sıra bizde” dedi. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürü Ali Kındap ise, Endonezya’ya yönelik yürüttükleri girişimden söz etti. Kındap “Endonezya’da bir ofis açacağız. Ofis açmamızdaki amaç oradaki fırsatları ve iş imkânlarını yerinde takip etmek" diye konuştu.

Ekonomiye 5 milyar dolar

JESDER’in hazırladığı raporuna göre jeotermal enerji santrallerinin 2021-2040 döneminde yaklaşık 17 milyar metreküp doğalgaz tüketimini önleyebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu dönemde sektörde teşvik uygulamasına devam edilmesi hâlinde, jeotermal elektrik santrallerinin ülke ekonomisine katkısının 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.