Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Moğolistan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Fonu ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek "Mutabakat zaptı ile Moğolistan'ın KOBİ'ler alanında kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik KOSGEB modeli transferi, bilgi paylaşımı ve eğitim programı gibi çalışmalar yapılması amaçlanıyor" dedi. KOSGEB'in bu kapsamda dünyadaki muadil kurumlarla eğitim, uzman değişimi, çalıştay, çalışma ve karşılıklı iş ziyaretleri gibi programlar gerçekleştirdiğini anlatan Uzkurt, böylece uyguladıkları destek modellerini başka ülkelere taşıyarak, Türkiye'nin dünyada tanınmasını sağladıklarını bildirdi.

ORTAK PROJE HAZIRLIYORUZ

KOSGEB ile Moğolistan arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uzkurt, şunları kaydetti: "Türkiye ve Moğolistan'daki KOBİ'lerle ilgili iş olanaklarından birbirlerini haberdar etmeleri, KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ortak girişimleri teşvik etmek için karşılıklı iş gezileri gerçekleştirilmesi, KOBİ'ler ve ilgili kurumlar için bilgilendirme programları düzenlenmesi ve ortak projeler hazırlanması hedefleniyor."