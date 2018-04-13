Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Türkiye'de tüketicilerin otomobil seçerken dikkat ettikleri vergi oranları, motosiklet pazarında da kendini gösterdi. 2006 yılında 350-400 bin adetlerde seyreden toplam motosiklet pazarı, son yıllarda 130-150 bin bandına sıkışsa da; MTV'nin sıfır olduğu ve B sınıfı ehliyetle kullanılabilen 50cc'nin artındaki motorlarda talep patlaması yaşandı. Ocak ayına Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2017'nin son çeyreğinde gelen yüzde 20 ek gümrük vergisine rağmen, elektrikli scooter ve 50cc segmentinde büyük artış var. Bu segmentte 2017'nin Ocak-Şubat döneminde 171 adetlik satış, 2018 aynı dönemde 2 bin 718 adede tırmandı. 100cc'ye kadar olan ürünlerde ise, 3.100 adet... İkisinin toplamı, pazar hacminin neredeyse yarısına denk geliyor. 2015 yılında çıkan yasayla 'B' sınıfı ehliyetle 50cc motor kullanma izninin verilmesi ve sıfır MTV, bu büyümede etkili oldu. Biz de Türkiye'ye belli sayıda 50cc motosiklet getireceğiz. Bununda iki sebebi var; birincisi, Çinli motorlarla aradaki farkımızın belli olmasını istiyoruz. Bu noktada Neo’s 50 modelimiz devreye girecek. İkincisi ise; PV 50... Bu, tamamen çocuklar için üretilen bir model. Bu üründeki amacımız yüzlerce motor satmak değil, sadece çocuklara bu kültürü aşılamak" dedi.

Türkiye'nin potansiyeli çok büyük

Türkiye'de motosiklet pazarında taleplerin aşağı doğru kaymaya devam ettiğine dikkat çeken Bora Berker Cansever "150 binlik pazarın çoğunu, ucuz ve kalitesiz ürünler dolduruyor. Bu durumda kanun yapıcılarda kazanmıyor. Ülkemizdeki şartları tekrar gözden geçirmemiz gerek. Evet, Hükûmet üretim konusunda istekli, ‘Burada üretin, bütün dünyaya satın’ diyor. Ancak kendi pazar hacmimizi büyütemiyoruz. Avrupa Euro 5 için hazırlık yapıyor, bizde ise hâlâ Euro 3 üretimine izin veriliyoruz. Bu parçalar da U. Doğu'dan getiriliyor. Bu durumda Avrupa'ya nasıl ürün satabilirsiniz? AB, yılda 1 milyonu geçen bir pazar hacmine sahip. Biz kaliteli ve yerlilik oranı yüksek ürünler çıkarır, iç pazar hacmimizi büyütürsek, o zaman Türkiye motosiklette bir üretim üssüne dönüşebilir. Ülkemizde çok büyük ve patlamaya hazır bir potansiyel var" diye konuştu.