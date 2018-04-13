Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak 3 serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.

Geçen haftada spor aletleri ve malzemelerinin üretileceği “Spor” ve balıkçılık sektörünün geliştirileceği “Balık üreticiliği” serbest ekonomik bölgelerinin oluşturulmasını kararlaştıran Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, bu kez imzaladığı kararnameyle de sanayi ve üretim sektörünün geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik "Sirderya" serbest ekonomik bölgesinin kurulmasını karara bağladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle,Taşkent'teki “Spor” ve “Balık üreticiliği”, Sirderya vilayetindeki serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek. Bu serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek.

Kararnameye göre, söz konusu serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler, 300 bin dolardan 3 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda 3 yıla kadar, 5 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda 5 yıla kadar, 10 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda ise 7 yıla kadar, 10 milyon dolardan fazla yatırım yapılacak işletmeler de 10 yıl boyunca tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Serbest ekonomik bölgelerde faaliyette bulunacak işletmeler, ikinci 5 yıllık sürede ise gelir vergisinin yüzde 50'sini ödeyecek.

Halen ülkenin Nevai, Angren, Cizzah, Harezm, Buhara, Semerkant ve Fergana vilayetlerinde özel vergi ve gümrük rejiminin geçerli olduğu 14 serbest ekonomik bölge faaliyette bulunuyor.