Cabir Turğut

Anadolu Grubu iştiraki AND Gayrimenkul, 2016 yılında Kartal’da hayata geçirdiği AND Pastel yatırımının ardından, komşu arsada AND Freakans projesi için kolları sıvadı. AND Pastel’e 900 milyon lira yatırım yapan şirket, Frekans projesini 270 milyon lira maliyetle inşa edecek. Böylece şirketin 2 yıl içinde Kartal’a yapmış olduğu yatırım tutarı 1,170 milyar lirayı bulacak. AND Frekans, AND Pastel gibi Anadolu Grubu’na ait Adel Fabrikası’nın üstünde yükselecek.



3 BLOKTA TOPLAM 413 KONUT

Proje hakkında bilgi veren AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta “10 bin metrekare arsa, 61 bin metrekare inşaat alanına sahip olan AND Frekans projesi 3 blokta toplam 413 adet konuttan oluşuyor. AND Frekans 215, AND Frekans 156 ve AND Frekans 42 bloklarının yer aldığı projede 2 kule blok konuta, diğer yatay blok ise home-office’lere ayrıldı. Bloklarda 10’uncu kattan itibaren deniz gözüküyor” dedi. AND Frekans Kartal projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri bulunuyor. Metrekare birim fiyatlarının 5 bin 800 liradan başlangıç gösterdiği projede en ucuz daire fiyatı ise 309 bin lira.



‘CİHANGİR’DEN İLHAM ALDIK’

AND Frekans’ta yapılacak dairelerin iç tasarımında Cihangir ve Karaköy’deki evlerden ilham aldıklarını belirten Usta “İç mimariyi projenin hedef kitlesi ve konsepti ile uyumlu retro-modern bir yaklaşım ile tamamladık. Mutfaktaki karolardan, ortak alanlardaki yer döşemelerine, iç mekânlardaki tasarımdan, proje girişinde yer alan kütüphaneye kadar entegre bir kurgu ile projenin tümüne bu yaklaşımı yansıttık” diye konuştu.

AND ANKARA PROJESİ YOLDA

AND Gayrimenkul’un yatırımlarındaki son durum hakkında bilgi veren Ali Baki Usta, AND Kozyatağı ofis projesinde yüzde 80 doluluğa ulaştıklarını kaydetti. AND Pastel’deki bağımsız bölümlerin de yüzde 75’inin satıldığını paylaşan Usta, söz konusu projede metrekare fiyatlarının 2 yıl içinde 4 bin 400 liradan 6 bin 500 liraya geldiğini aktardı. Usta, Ankara’da da yeni bir projeyi gündeme aldıklarını, çalışmalara 2019 yılında başlamayı planladıklarını belirtti.