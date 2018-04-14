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Bakan Sarıeroğlu: "Yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz"
14.04.2018 - 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
Etiketler : jülide sarıeroğlu,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
555946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/555946.aspx
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