Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm kamu kurum, dernek ve özel sektör işbirliğiyle kentsel dönüşümü gerçekleştirebileceklerini belirten Özhaseki, "Emin olun, senede 500 bin konutu değiştirerek 15 yıl içinde Türkiye'yi yeniden ihya ve imar ederiz. Buna gücümüz yeter. Ekonomik sıkıntılarımızın olduğu bir dönemde bile çok hızlı bir şekilde ekonomiyi de canlandıracak olan kentsel dönüşüm ortada duruyor. Bu dönüşüme hız vermeliyiz" dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde teröristlerin çukur eylemleri sırasında hasar verdikleri yapılarla ilgili çalışmalara da değinen Özhaseki, “Bakanlık olarak söz konusu bölgede 70 bin evin hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu konutların 30 bine yakınının yıkılmış, oturulamayacak durumda olduğunu, diğerleri için de tadilatların gerekli olduğuna karar verildi. Bölgede binlerce evi yaptık, teslim ediyoruz. Gelecek hafta İdil, Şırnak ve Cizre'ye gideceğim. Oradaki evleri de vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz. Çevreyle birlikte yaşadığımız yerlere özen göstermek koruyabilmek en önemli görevimiz” dedi.