Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FNSS, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yarın başlayacak ve 19 Nisan’a kadar sürecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı’nda (DSA 2018), savunma ihracatında Güneydoğu Asya Bölgesi’ndeki liderliğini vurgulayacak. FNSS, bu yıl 12’nci kez katıldığı fuarda, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını da ilk kez yurt dışında görücüye çıkaracak. PARS teknolojisi kullanılarak Malezya için geliştirilip üretilen AV8 GEMPITA 8x8 araçları ise FNSS’nin Malezyalı ortağı DEFTECH’in standında ziyaretçilerini bekleyecek. Bölgede Türkiye’nin en büyük savunma ihracatını gerçekleştiren FNSS, teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan paletli ve 8x8 tekerlekli zırhlı araçları temin ediyor. Malezya’nın yanı sıra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sınıfı araçlar ve yakın zamanda Endonezya ordusu için geliştirilen orta sınıf tank KAPLAN MT, FNSS’in bölgedeki güvenilir Türk savunma firması konumunu güçlendiriyor.