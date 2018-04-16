Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4'le yeni bir büyüme yörüngesine giren Türkiye'de ekonominin itici gücü KOBİ’lere sağlanan kredi desteği ve sektörel teşvikler, 2018'de de artarak devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe girecek yeni uygulama ile her bir KOBİ'ye 100 bin liradan 500 bin liraya kadar kredi limiti verilecek. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, bu kredinin faizini, belli bir puan üzerinden karşılayacaklarını söyledi.



İTHAL MALI BİTİRECEK ADIM

Öncelikle millî üretime daha yüksek miktarlarda destek vererek KOBİ'lerin ithal ettiği ürünleri yerli olarak geliştirmelerini teşvik edeceklerini dile getiren Uzkurt "Teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz. KOSGEB olarak bu anlamda 2018 bütçemiz yaklaşık 2 milyar lira. KOBİ'leri güçlü şekilde desteklediğimiz takdirde, bu bütçeyi hükûmet artıracaktır" dedi.



TEKNOLOJİYE 5 MİLYON LİRA

Cevahir Uzkurt, KOBİ'ler için önümüzdeki süreçte yeni finansman modellerinin olacağını belirterek "Örneğin, bir firmamız makine teçhizat almak için kredi kullandığında bunun faiz oranını karşılamadaki taban puanımız 6 puansa, 'yerli makine alacağım' dediğinde 4 puan daha ekleyip 10 puan üzerinden faizi karşılayacağız. Bu çalışma, KOBİ'nin finansmana erişimi konusunda önemli bir adım" diye konuştu. KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında da 5 milyon liraya kadar küçük işletmelere destek vereceklerini sözlerine ekledi.