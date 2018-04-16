Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda açılacak stantla tanıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Pekin'de düzenlenecek Çin Tanıtım Etkinlikleri ve Turizm Fuarı 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakan Kurtulmuş'un bugün açılışını yapacağı 120 metrekarelik Türkiye standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak. Türkiye’nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca tanıtım yapacağı "2018 Çin'de Türkiye Yılı" etkinlikleri de, Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlayacak. Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam da, geleneksel Türk lezzetlerini Çin'e taşıyacak. Turizmde eski ivmesini yeniden yakalayan Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl ağırladığı 250 bine yakın Çinli turist rakamının, bu yıl oldukça yükselmesi bekleniyor. Türkiye'nin sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in, Çinlilerin yaptığı web sitesi arama istatistiklerinde bu yıl ilk üçe yükselmesi de, turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor.



Şangay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Song Niu “Turizm, farklı kültürlerin birbirlerini tanıması için önemli bir fırsat. Çin-Türk ilişkileri için de çok iyi. Çinli turistler ABD, Avrupa, Güney Kore gibi ülkelere gidiyor. Ancak Türkiye’ye de gelmeleriyle birlikte; ülkenizin zengin kültürünü, güzel doğasını ve insanlarını görmüş olacaklar. 2018, Çin’de Türkiye turizm yılı. Bu yıl 1 milyon Çinlinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor" dedi.