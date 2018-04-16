Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve On Numara 16 Nisan çekiliş sonuçları ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen On Numara Çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar burada. Zengin olma hayaliyle her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara gişelerinde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra On Numara oynayan talihliler, On Numara Çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularına cevap arıyor. On Numara çekiliş sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden öğrenebilirisniz. İşte 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

16 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

9 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI:

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ

On numara sonuçlarının verileri yayınlandı! Milli Piyango İdaresi devrin yaşandığını açıkladı! 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10 kuruş kazanırken, 8 bilen bin 792 kişi, 129 lira 70 kuruş kazandı! 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20 kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi, 4 lira 35 kuruş, hiç bilmeyen 212 bin kişi ise 2 lira 80 kuruş kazandı!

EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 255 kez çıkarken, 35 sayısı 252 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 243 kez çıktı. 50 sayısı ve 62 sayısı 242 kez şans oyununda çıktı. 5, 69 ve 72 sayısı ise 240 kez çıktı! 23 sayısı ise 239 kez çıktı!

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 ve 70 sayısı 209 kez çıkarken, 9 ve 11 sayısı 207 kez çıktı. 6 sayısı 206 kez çıkarken, 80 sayısı 205 kez çıktı… 20 sayısı 203 kez çıktı. En az çıkan iki sayı ise: 67 sayısı 203 kez çıkarken, 55 sayısı 201 kez çıktı!