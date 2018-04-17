Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL



Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye’de yatırımlar hızlanıyor. Büyümenin lokomotif sektörlerinden olan inşaatta, yaşanan bazı sıkıntılara rağmen yeni yatırımlar ‘start’ alıyor. 40 yıla yakın süredir sınai haklar, teknoloji danışmanlığı, tarım ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren Destek Grup, gayrimenkul sektörüne giriyor. Bu kapsamda Destek Grup; İstanbul’da kentsel dönüşümün gözde merkezlerinden olan Kartal’da, 71 gecekondunun bulunduğu alanda modern bir konut projesini hayata geçirecek. Destek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz “Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak geçmişte de çok kriz yaşadık ve hepsinden güçlenerek çıktık. Bunda da aynısı olacak, çünkü biz Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline güveniyoruz. Bu güvenle, Kartal’da ‘Heran İstanbul’ projesini yaklaşık 100 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçiriyoruz. 24 ay içinde nitelikli ve prestijli bir konut projesini bölgeye kazandıracağız. İnşaat sektörü, ülke büyümesinde önemli katkıya sahip, beraberinde onlarca sektörü sürüklüyor. Bu anlamda da değerli bir yatırıma imza atıyoruz” diye konuştu.

Fiyatlar 269 bin TL’den başlıyor

Kartal’da 4 blok hâlinde yükselecek ‘Heran İstanbul’da, 318 konut ve 20 cadde mağazası yer alacak. Lüks detaylara sahip projede 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks ve loft daire seçenekleri mevcut. Daireler, 72 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Metrekare fiyatının ortalama 4 bin TL civarında olacağı projede, 1+1 daireler 269 bin TL’den başlıyor. Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’na, resmî kurumlara, Pendik Marina’ya yakın bir noktada bulunan proje; E-5 Otoyoluna 1,5 kilometre, Kartal-Kadıköy Metro hattına 1 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 kilometre mesafede yer alıyor.

Fiyatlar düşük kaldı şimdi alan kazanır

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, faizlerin yükselmesiyle birlikte konut sektöründe yaşanan kısmî durgunluğun fırsata çevrilebileceğini belirtiyor. Tanışlar Grup Başkanı Durmuş Tanış “Konut piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk geçici. Ev almak isteyenler acele etmeli. Gerçekten de fiyatlar düşük seyrediyor. Evi olmayan vatandaşlar için bu, büyük bir fırsat barındırıyor” dedi.

Konut hesaplarında 81 milyon TL birikti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca “ilk defa ev sahibi olacaklar” için Mayıs 2016’da başlatılan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasına ilgi artıyor. Bankalarda 13 bin vatandaş “Konut Hesabı” açtırdı. Biriken para ise 81 milyon lira oldu. Bakanlık, sistemde 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara, ödeme miktarının yüzde 25’i kadar (20 bin TL’yi aşmayacak şekilde) destek sağlayacak.