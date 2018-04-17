Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatını ikiye katlamak için yola koyulduklarını belirterek “Dört Dörtlük Plan’ ile hazır giyime 16 milyar dolar artı yazdıracağız” dedi. Türkiye’de hazır giyim ihracatının dörtte üçünü gerçekleştiren İHKİB’in yeni Başkanı Gültepe, dün düzenlediği basın toplantısında 4 yıllık yol haritasını ve hedeflerini anlattı. Gültepe, 4 yıllık yol haritasını oluşturan eylemleri gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını aktararak, plandaki hedeflerin tutturulması halinde hazır giyim ihracatının 33 milyar dolara çıkacağını bildirdi.



ÖNCELİK TASARIMA VERİLDİ

Halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını orta vadede ise 60 milyar dolara taşımak için oyun planında değişikliğe gittiklerini anımsatan Gültepe, ‘Dört Dörtlük Plan’ın birinci başlığını üretimde dönüşümün oluşturduğunu vurguladı. Önceliği hazır giyimde güçlü bir ekosistem tasarımına vereceklerini ifade eden Gültepe, üretimde verimliliği temel alacaklarının altını çizdi. Gültepe, lojistik merkez modelini ve dijital tedarik zinciri yönetimini hayata geçirerek değer zincirinin bütün aşamalarını birbirine entegre edeceklerini kaydetti.



GLOBAL MARKALAR ÇIKACAK

Mustafa Gültepe, ‘Dört Dörtlük Plan’ın diğer başlıklarını şöyle sıraladı: Ekosistemi geliştirecek ve ileriye taşıyacak kaldıraçlar ikinci başlığımız olacak. Değer zincirinin her halkasında global oyuncular çıkaracağız. Toplu ihracat ve hazır giyim ekosistem koordinasyon merkezi oluşturacağız. Üçüncü adımda tasarımcı-sanayici kazan-kazan iş birliği modelini geliştireceğiz. Bu modeli ‘Türk Moda Konseyi ve Uluslararası Tasarım Merkezi’ müfredatı üzerine kurgulayacağız. Bütün bu çalışmalarla ülkemizden küresel ölçekte 5 büyük hazır giyim markasının altyapısını oluşturacağız.