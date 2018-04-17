Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
SPK'nın yeni başkanı belli oldu
17.04.2018 - 07:48 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sermaye Piyasası Kuruluna ilişkin atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni Başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu oldu.
Etiketler : SPK,
556344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/556344.aspx
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