Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıları etkiledi. Bu hafta gram altın fiyatı haftayı 177,18 ile karşıladı. İşte çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum.



GRAM ALTIN NE KADAR?

17 Nisan itibariyle altının gram fiyatı dünkü kapanışta 177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.