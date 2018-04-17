Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 176,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 176,90 liradan, bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 183 liradan, 161 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 165 liradan, bin 138 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 160 liradan, 570 liradan alınan Yarım Ziynet 580 liradan ve 285 liradan alınan Çeyrek Ziynet 290 liradan satıldı.