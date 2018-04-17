ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma  Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yapılan  toplantısında, şirketin Genel Müdürü Faik Eken'in 27 Nisan 2018 tarihinde  emekliye ayrılacak olması nedeniyle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk  Görgün'ün, yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanında söz konusu tarihten  itibaren genel müdür olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Haluk Görgün lisans ve yüksek lisans derecesini  Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini  ise New York ABD'de Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden 2003 yılında almıştır.  2013 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiş olup Kasım  2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi'nde Rektörlük görevini  sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.