Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Türkiye’nin geçtiğimiz döneme dair büyüme performansı ile gelecek dönemdeki beklentiler, AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı raporuyla ortaya konuldu. Genel Merkez tarafından hazırlanan “5 Soruda Ekonomik Büyüme” adlı raporda, Türkiye ekonomisinin 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,4, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4, üçüncü çeyrekte yüzde 11,3 ve dördüncü çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğü, yıllık büyümenin ise yüzde 7,4 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. 2017 büyümesinin Türkiye’yi, G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke konumuna getirdiği belirtilen raporda “Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8,4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu” hatırlatması yapıldı.



2002 yılında 236 milyar dolarlık Gayrisafi Yurtiçi Hasılası olan bir ekonomiden 2017 yılında 851 milyar dolarlık bir ekonomi hâline gelen Türkiye’nin 2002-2017 döneminde yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,8 olduğu belirtilen raporda “Bu büyüme kişi başına düşen gelire de yansıdı. 2002 yılında 3 bin 581 dolar olan kişi başı gelir, 2017 yılında 10 bin 597 dolara, yani 3 katına çıktı. Tüm bu büyüme performansı kapsamında 2002 yılında dünyanın 21’inci büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisi bugün dünyanın 17, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi oldu.” denildi. Raporda büyümenin istihdam oranlarına da yansıdığı belirtildi. Buna göre istihdam oranı 2017 yılında yüzde 44,8 seviyesindeyken bu yıl yüzde 46,4’e çıktı. 2017’nin Ocak ayından 2018’in Ocak ayına kadar istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 357 bin arttı. Refah artışının göstergelerinden olan sosyal harcamalara ayrılan pay 2018 bütçesinde 50,8 milyar lira oldu. Bu, bütçenin yüzde 6,7’sine karşılık geliyor.

IMF, büyüme tahminini yükseltti

IMF, 2018 ve 2018’e yönelik küresel büyüme beklentisini yüzde 3,9’da sabit tuttu. Kuruluş, Türkiye’nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 beklentisini yüzde 4,3’ten yüzde 4’e çıkardı.