Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN

ÇOBANOĞLU

Türkiye’yi ulaşımda daha da akıllandıracak yeni yol haritasında önemli bir aşamaya gelindi. Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne ilişkin yeni eylem planı sektörün görüşüne açılırken, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan tek kart sistemine ilişkin önemli ifadelere yer verildi. Plana göre, 2020 yılı sonuna kadar bu sistem en az iki şehirde pilot olarak uygulanacak. Bu pilot şehirler dışında yine 2020 yılı sonuna kadar en az 10 büyükşehir belediyesinde daha uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

KARA YOLU RADYOSU GELİYOR

Yeni yol haritasında sürücülerin işini kolaylaştıracak bir önemli adım daha bulunuyor. Sürücülerin emniyetli ve konforlu seyahati için yol durumu hakkında bilgilendirme yapacak bir radyo hayata geçirilecek. ‘Kara yolu radyosu’nun pilot bölge kurulumu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, TRT, RTÜK ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Bu yılın sonuna kadar pilot bölgede radyo yayınının başlaması planlanıyor. 2020 yılı sonuna kadar ise en az 3 coğrafi bölgede radyo yayınının başlaması hedefleniyor.

Kazaları analiz edecek sistem

Kazaların azaltılması ve güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak için gerçekleşen kazalarının analizlerinin yapılması için toplanması gereken verilerin “Kaza Veri Seti” belirlenecek. Bunlarla kazanın tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirleyecek olan bir “Kaza Analiz sistemi” kurulacak. 2020 yılı sonuna kadar her kaza kara noktasına bir elektronik sistemin kurulması planlanıyor.

AKILLI ULAŞIM MÜFREDATTA

Okul öncesi eğitim seviyesinden başlayarak verilen “Ulaşım ve Trafik Güvenliği” dersinin adı ve içeriği güncellenecek. Dersin adı ‘Akıllı Ulaşım ve Trafik Güvenliği’ olacak. Dünya üzerindeki başarılı uygulamalar içeriğe eklenecek. Ders içeriği akıllı ulaşım sistemleri konuları da dikkate alınarak güncellenecek. 2019-2020 eğitim yılında yenilenen müfredatla eğitime başlanacak.

Yol haritasında bulunan çalışmalar şöyle:

¥ Elektrikli taşıt ve şarj istasyonu altyapıları ile ilgili mevzuat hazırlanacak.

¥ İlk 5 büyükşehir belediyesinin toplu taşıma filolarının en az yüzde 2’si elektrikli araçlardan oluşacak.

¥ 2020 yılı sonuna kadar bisiklet parkları oluşturularak toplu taşıma ile entegrasyonu sağlanacak.

¥ Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS) kurulacak.

¥ 2020 sonuna kadar tüm belediyelerde akıllı ulaşım sistemlerinden sorumlu bir birim devreye alınacak.

¥ İlk 10 büyükşehir belediyesinin ana arterlerinde, tüm ilçe giriş-çıkışları trafik akış verisi için sensör altyapısı kurulacak.