Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alüminyum, ABD'nin Çin dışında en büyük üretici Rus United Co. Rusal'a yaptırım uygulamasından bir hafta sonra alıcıların küresel tedarik zincirindeki kargaşayı değerlendirmesiyle altı yılın zirvesine çıktı.



Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören metalin fiyatı gün içi işlemlerde yüzde 1.7 artarak ton başına 2,445 dolar ile Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesine tırmandı.



Piyasanın gücüne ilişkin göstergenin rallinin aşırı olabileceğini işaret etmesine karşın Goldman Sachs Group Inc. alüminyumun kısa vadede ton başına 3,000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.