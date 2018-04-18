Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

350 LİRADAN SATILIYOR

Vatandaşlar, ilçe merkezinde kurdukları küçük tezgahlarda zuzubak otu satarak, ailelerinin hayatını idame ettiriyor. Otun kilogramı 350 TL'den satışa sunuluyor. Otu ilçenin en yüksek rakımlı dağları olan Mereto ve Zoveser'in eteklerinden topladıklarını anlatan Sait Boguş, otun ilkbahar aylarında yetiştiğini ve sadece bir aylık ömrünün olduğunu ifade etti.

"GÜNDE EN FAZLA YARIM KİLO TOPLANIYOR"

Zuzubak otunun şifa kaynağı olduğunu dile getiren Boguş, "Zuzubak otunu toplayabilmek için sabah erkenden yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saat yol yürüdükten sonra zuzubak otunun bulunduğu dağlara yetişiyoruz. Bir kişi günde en fazla yarım kilo zuzubak toplayabiliyor. Otu her türlü yemeğin içine katarak tükete bilirsiniz. Başta kolesterol ve tansiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Otun tadı da çok güzel. Genellikle koparıldıktan sonra kaya tuzuna karıştırılır, toz haline getirilir ve yemeklere baharat olarak katılır. Köylerde yaşayan birçok aile zuzubak ve benzeri otları koparıp satarak geçimini sağlıyor" diye konuştu