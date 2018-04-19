Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuğba Fırat İSTANBUL



Dünyada uçmadığı ülke neredeyse yok. Türkiye’nin dünyadaki bayrak taşıyıcısı. Türk Hava Yolları şimdilerde ise İstanbul’un yeni havalimanına hazırlanıyor. THY yeni havalimanı ile birlikte yeni bir kimliğe kavuşacak. Millî duruş kabin içinde de sergilenecek. Bu yeni dönemde kabin görevlileri kırmızı beyazlı kıyafetlerle yolcularını karşılayacak. Business THY’nin yolcularına daha iyi hizmet verebilmek adına da sürprizleri bulunuyor. Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Bilal Ekşi yolcuların daha keyifli bir yolculuk yapacaklarını belirterek, dar gövdeli uçaklarda cep telefonlarından film seyredilebileceğini söyledi. Ekşi, yeni havalimanıyla yolcu sayasının da artacağına dikkat çekerek Uzak Doğu ve Amerika menşeli uçuşlar için partner arayışında olduklarını bildirdi. Başarısıyla göğsümüzü kabartan Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bu yeni dönemde THY’yi konuştuk.



ŞU AN İSTANBUL’A GELMEK İSTEYEN BİRÇOK HAVA YOLU VAR

Yeni havalimanından bahsetmişken, Türkiye’ye sağlayacağı katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstanbul Yeni Havalimanı, inşaat aşamasında bile sağladığı 31 bin istihdam sayesinde ülke ekonomisine katkı vermeye başladı. 2025 yılında ise doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Aynı yıl GSMH’ye katkısının ise yüzde 4,9 olacağı tahmin edilmektedir. Havalimanı sayesinde Türk sivil havacılığı da ivmeli bir şekilde gelişecektir. Ülkemize gelen doğrudan ve transfer yolcu sayısı artacak ve İstanbul dünyanın bir aktarım ve en gözde iş merkezi hâline gelecektir.



Yeni havalimanın hizmete girmesiyle İstanbul, merkez hâline gelecek.

Şu an İstanbul’a gelmek isteyen birçok hava yolu var. Havalimanlarımızın kapasitesi sıkıştığı için uygun saat diliminde iniş kalkış zamanı bulamıyor ve gelmekten vazgeçiyor. Gece geç saatlerde ancak yer bulabiliyor, o da yolcular açısından uygun değil. İstanbul’da hem Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı son 3-4 senedir sınırlarına ulaşmış durumda. Dolayısıyla daha fazla büyüyebilmek için büyük bir havalimanına ihtiyacımız var. Yeni havalimanı, bizim bu arzumuzu gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’nda 2 adet pist var, yeni havalimanında ise 5 tane olacak.



THY, yeni havalimanına hazır mı?

Kapasite artışını kademeli olarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda dengeli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Öncelikle dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliğimizi koruyarak büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümeyi gerek uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekleyerek, gerekse mevcut hatlarda frekans derinliğini artırarak sağlayacağız. Bu bağlamda, Asya-Uzak Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Afrika’da kendi potansiyelinden dolayı yatırım yapılmayı hak ediyor.



ABD içi bağlantılarda Southwest’in ismi geçmişti ama olmadı. Bu konuda trafiği artırıcı bir çalışma var mı?

Başta Asya-Uzak Doğu olmak üzere Orta ve Güney Amerika için JV (Joint Venture) çalışmalarımız sürüyor. Amerika’ya uçurduğumuz yolcumuzun kıta içinde aktarımını sağlayacak, tarifemizle uyumlu havayolları arayışındayız. Soutwest için girişimimiz olmuştu, tekrar bir girişimde bulunacağız. Uzak Doğu bölgesinde de bir havayolu ile ortak girişim anlaşması yapmak istiyoruz. Ayrıca AnadoluJet markamızda bir dönüşüm gerçekleştirme hedefimiz var.

BU SENE DE REKOR GELECEK

THY tarihinde ilk defa esas faaliyet kârında 1 milyar doları geçerek, 1 milyar 22 milyon dolar kâr elde etti. Bu başarını arkasındaki stratejiden bahseder misiniz?

Bildiğiniz gibi özellikle 2016 yılı ülkemiz ve bizim açımızdan oldukça zorlu bir yıldı. Ülkemizde ve bölgemizde arka arkaya yaşanan olumsuzluklar nedeniyle talepte hızlı bir daralma yaşamıştık. Turist sayısında 10 milyona yakın bir azalma oldu. Ülkemiz üzerindeki karabulutların dağılması ile çok hızlı bir toparlanma süreci yaşadık. Öncelikle bu başarının bir ekip işi olduğunu söylemek isterim. Azalan talebe karşı dinamik talep ve kapasite yönetimi ile kapasitemizi hızlıca gözden geçirdik ve buna göre pozisyon aldık. 2017 yılında oldukça sıkı bir mali disiplin uyguladık. Ülkemizin güçlü liderlik yapısı ve çalışanlarımızın da bu süreçteki bize olan desteği ile olumsuzlukları kısa sürede atlattık. Tüm bunların neticesinde 2017 yılı sonunda 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı elde ettik. Bu sene de rekorlar gelecek.

YABANCI PİLOTLARIMIZ KOKPİTİ GLOBALLEŞTİRDİ

‘THY’nin hedefi tüm pilotlarının Türk olması’ açıklamasında bulunmuştunuz. Bu konuda ne gibi çalışmalar var?

2023 yılında 120 milyon yolcu ve 500 uçak hedefimize yönelik olarak artan pilot ihtiyacımızı mümkün olduğunca Türkiye’deki gençlerden karşılayabilmek için yatırımlarımıza ve tanıtıcı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ama bu demek değildir ki yabancı pilotlara kapımızı tamamen kapatıyoruz. Yabancı pilotlarımız Türk Hava Yolları’nın kokpitinin globalleşmesini sağladılar.

YOLCU CEPTEN FİLM İZLEYECEK

Daha önce premium ekonomi hizmetininiz vardı. Benzer bir hizmet görecek miyiz?

2010 yılında ürün farklılaştırması amacıyla Premium Ekonomi Class uygulaması başlatmıştık. Premium Ekonomi kompartmanımız, koltuk arası mesafemiz, sunduğumuz ikram ve diğer özel hizmetlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, business class seviyesinde bir hizmet oldu. Fakat sürdürülebilir olmadığı için bu hizmete son verdik. Şu anda böyle bir stratejimiz yok.



Ekonomi koltuklarından sonra diğer parçaların da yerli olması planlanıyor mu?

Turkish Seat Industries (TSI) ekonomi koltuklarımızı üretti, çok da memnunuz. Business koltuklar için de bir prototip ürettiler. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Turkish Cabin Interior (TCI) Galley uçak içi mutfak üretimlerimiz de devam ediyor. THY Teknik AŞ özellikle dar gövde uçaklarımızda kabin içerisinde yolcuların telefonlarından film izleyebilmeleri için HAVELSAN ile birlikte bir sistem geliştirdi. O da yakında uçaklarımızda devreye girecek.