Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA



Sağlıkta özellikle hasta başı monitörü, ultrason gibi cihazların yerli üretim ve tedarikiyle ilgili çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı, şimdi de MR gibi yüksek maliyetli gelişmiş tıbbi cihazlar için harekete geçti. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yüksek maliyetli cihazlarda da yerli üretime geçileceğini söyledi. Sağlıkta yerlileştirme çalışmaları kapsamında tomografi, MR gibi gelişmiş tıbbi cihazların yerli ortaklar tarafından yapılacağını belirten Demircan, “Yani yerli üretim sağlanacak. Bu yolla hem teknoloji transferi yapılacak hem de Türkiye’de üretilen ürünlerin ihracatı söz konusu olabilecek.” dedi. Demircan’ın verdiği bilgiye göre, kısa zamanda ihale süreçlerine geçilecek. Gelişmiş teknolojik cihazların yerli üretimine geçişle birlikte döviz tasarrufu da sağlanacak. Maliyetler düşeceği için cari açık da gerileyecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ASELSAN arasında imzalanan protokolü de hatırlatan Bakan Demircan, iki kurumun maliyeti yüksek gelişmiş teknoloji cihazlarının üretimi konusunda iş birliği yapacağını ifade etti.