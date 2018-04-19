Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve millî baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. ULAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirildi. Böylece Türkiye’de ilk kez 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu, yurt içi imkanlarla, hem yazılım hem de donanım yerli olarak kullanıma sunuldu. Bu sayede ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenlik ön planda tutularak bilgiler korunacak, Türkiye’nin haberleşmede dışa bağımlılığı azalacak ve ULAK’ın ülke ekonomisine katkısı 6 milyar dolardan fazla olacak. Baz istasyonu ithalatının sona erecek olmasının sağlayacağı maddi katkının yanı sıra teknolojik bilgi birikimi artacak, ülkeye yeni ufuklar açılacak, ihracat fırsatı olacak, AR-GE çalışmalarıyla Türkiye 5G teknolojisinde çok daha hızlı ve iddialı olacak.

500’ÜN ALTINDAKİ NÜFUSA BİLE

Nüfusu 500’ün altındaki yerlere mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulmasını amaçlayan Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında ULAK baz istasyonlarının ilk teslimatları yapıldı. Türkiye’nin en ücra köşesine bile 4.5G hizmeti sağlayacak projenin Faz-1 aşamasındaki ilk teslimatlar için bakanlık yetkilileri tarafından 30 Martta 52 BBU (ana bant ünitesi) ve 347 RRU (uzak telsiz ünitesi) için fabrika kabul testleri gerçekleştirildi ve testler başarıyla tamamlandı. Faz-2 aşamasında ise 500’ün üzerinde ULAK kullanımı planlanıyor. Bu kapsamda 326 baz istasyonu için sipariş alındı. Faz-2 teslimatlarının mayıs ayından itibaren başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye, ULAK’la dünyada ilk 3 arasına girdi

ASELSAN’ın ana yüklenici, NETAŞ ve Argela’nın ise alt yüklenici olduğu ULAK Projesi’nde, Ağustos 2017’de kurulan ULAK Haberleşme AŞ, projenin koordinasyonunu ve sorumluluğunu yürütüyor. Türkiye, 4,5G teknolojisiyle geliştirilen LTE-Advanced standartlarına sahip ilk yerli baz istasyonu ULAK ile dünyada bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girdi. ULAK, Millî Ağ Teknolojileri ve 5G Çekirdek Şebeke projeleri kapsamında elde edilen birikimden istifade ederek, Türkiye’nin 5G ve ötesine iletişim gücünü oluşturma çalışmalarına devam ediyor.