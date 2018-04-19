Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CabirTurğut

Yamaç Yapı tarafından İstanbul Kâğıthane’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ‘İstova’ projesi satışa çıktı. 140 milyon lira yatırımla 7 dönüm arazi üzerinde yükselen proje, 15’er katlı 4 bloktan oluşacak. İstova’da 500 konutun yanında 100 adet de ticari ünite yer alırken, dairelerin metrekare birim fiyatı 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Projeden konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 30’u peşin olmak üzere 60 ay sıfır faizle ödeme kolaylığı sunulacak. İstova’nın tanıtım toplantısında konuşan Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yamaç, 1995 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Daha önce Şişli, Levent, Beşiktaş ve Kâğıthane’de binden fazla konut yatırımına imza attıklarının altını çizen Yamaç “Şu an tanıtımını yaptığımız proje dışında 2018 yılı içinde iki farklı kentsel dönüşüm projesini daha Kâğıthane’de inşaa edeceğiz. Bu iki projenin yatırım bedeli ise 100 milyon lira olacak” dedi.

TESLİMLER ARALIK 2019’DA

80 bin metrekare inşaat alanını kapsayan İstova’da 1+1’den 5+1’e kadar daire seçeneklerinin bulunduğunu aktaran Yamaç, projenin teknik ayrıntılarına ilişkin de “30 bin metrekarelik kısmı sosyal alan olarak tasarladık. Buna ek olarak 20 bin metrekare kapalı otopark inşa ediyoruz” bilgilerini verdi. İstova’da sözleşme yaptıkları 146 hak sahibinin olduğunu belirten Yamaç, şöyle konuştu: “Yüzde 50-yüzde 50 oranında uzlaştık. Bize ait 250 konuttan yüzde 35 oranında kesin satış yaptık. Projeyi 2019’un Aralık ayında teslim edeceğiz.”