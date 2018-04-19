Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

TBMM’de gazetecilerle bir araya gelen Özhaseki, kentsel dönüşümde tebligat yapılamayan hisse sahiplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu anlamda Fikirtepe’nin müthiş bir laboratuvar olduğunun altını çizen Özhaseki, söz konusu bölgede yaşanan ilginç bir olayı şöyle aktardı: Bir ada düşünün, üzerinde 300 tane vatandaşın evi var ve yıkılmış. Müteahhitler gelip, yüzde 95’i ile anlaşmışlar. Bunların içinden biri yüzde 1’lik hissesini Kanada’daki birisine satıyor. 50 bin metrekarelik bir ada, sadece 3 metresi Kanada’da kim olduğu belirsiz birisinin. Yeğeninde falan. Ne onu bulabiliyorsunuz, ne tebligat yapabiliyorsunuz. Tebligatın neticesine göre kamulaştırıp ‘Tamamı benim oldu hadi başlayayım’ da diyemiyorsunuz.

YAPI DENETİM KANUNU HAZIR

Bu tip durumlarda kamulaştırma hakkının olduğuna işaret eden Özhaseki “Fakat tebligat yapamadığımız için kamulaştıramıyoruz. ‘Elektronik Tebligat’ diye bir şey çıkardık. Orada ilan edeceğiz. Hakkı varsa söyleyecek. O süreyi geçince bitmiş, düşmüş olacak. Yani ben, senelerce adam kovalamayacağım” dedi. Yapı denetim ile ilgili baştan sona sistemi yenilediklerini de aktaran Özhaseki “Kanun teklifi hazır. TBMM’ye indirelim dedikleri anda indireceğiz” diye konuştu.