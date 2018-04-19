Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği eski Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Gastronomi Araştırmacısı Şef Ömür Akkor, Başarı Düşünürü Konuşmacı - Yazar Mümin Sekman, Franchising Danışmanı Osman Bilge, AVM Lokasyon Danışmanı Tarkan Ehlidil’in de katıldığı 3. Marka Zirvesi’ne ‘’AVM’lerde marka konumlandırması, kira yapılanmasının döviz bazında markalara oluşturduğu zorluklar ve markanın stratejik yapılanmasının ölçümlenmesi’’ konuları ele alındı.

‘’TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VERECEK’’

Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceğini, yeni yatırım kaynakları oluşturularak; dünya ekonomisine ülke olarak yön vereceğimizi belirten Egemen Bağış, ‘’Güçlü ve dinamik bir Türkiye için yatırımlarımızı bu doğrultuda planlamamız gerekir’’ dedi.

‘’TURİSTLER ÜRÜNLERİMİZE HAYRAN KALIYOR’’

Antalya’da 3’üncü şubenin açıldığını belirten Bursa Kebap Evi (BKE) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, buradaki turistlerin iskendere olan ilgisine dikkat çekti. Helvacı, ‘’Ülkemize gelen turistler, sadece iskenderimize değil, aynı zamanda üzüm şırası ve kestane şekerine de hayran kalıyor’’ ifadelerini kullandı.

‘’ALMANYA’YA GERÇEK İSKENDERİ BİZ GÖTÜRDÜK’’

Markanın yurt dışına açılma serüveninden de bahseden Helvacı, ‘’Yurt dışına açılacağımız fikri oluştuğunda ilk Almanya’nın şehirlerini gezip incelemelerde bulunduk. Oradaki dostlarımız bize, ‘Burada İskender tutmaz’ dediklerinde, onlara burada yedirilen mevcut iskenderin gerçek İskender olmadığını, o yüzden olumsuz düşündüklerini dile getirdim. Bu sayede Almanya’ya gerçek iskenderi götürme fırsatı bulduk. Zamanla orada şubelerimizi açtığımızda arkadaşlarımız gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çok şükür yurt dışında da kendimizi ispatladık ve şu an Almanya’da restoranlarımıza gelen müşterilerimizin yarısı Alman, yarısı da bizim vatandaşlarımızdan oluşuyor’’ dedi.

2018 HEDEFİ: 100 ŞUBE!

Mevcut durumda 36 ilde 86 şubelerinin bulunduğunu, 2018 yılının sonuna kadar bu sayıyı 100 şube yapma hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Helvacı, ‘’Bunun aynı zamanda iş gücü ve istihdam alanında da ciddi bir alan olması demek. Toplam şubelerimizde ortalama 1500 personel çalışanımız var ama burada aynı zamanda bize bir sürü tedarik sunan firma da var. Sadece 1500 personele istihdam alanı açmış olmuyoruz. Dolaylı yoldan bakıldığında binlerce insanımız ekmek yemiş oluyor. Her ay 2 şube açarak gidiyoruz. Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak hem ülkemize hem de ülkemizin bayrağını yurt dışında da dalgalandırarak ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz.’’ şeklinde konuştu.

‘’TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜVEN VERİYOR’’

Türkiye ekonomisinin kendilerine güven verdiğini hatta 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından hemen 2 gün sonra İstanbul’da bir şube daha açtıklarını ifade eden Helvacı, ‘’ Ülkemizin istikrarına, hükümetimize güveniyoruz. Biz de yatırımcılarımız da durmadan, hız kesmeden ilerlemeye devam ediyoruz, edeceğiz de. Yok terör varmış, hain planlar varmış, bunlar Türkiye’nin önüne taş koyamazlar. Aksine daha da cesaretlendirir bizleri.’’ şeklinde konuştu.

‘’GÜVEN VE KALİTE BİZİ HIZLI BÜYÜTTÜ’’

Franchisingde güvenin ve kaliteli hizmetinin yatırımcılar için en önemli tercih sebepleri arasında olduğunu söyleyen Helvacı, ‘’Hızlı büyümemizi de buna bağlıyoruz. Bizden bayilik alan iş ortaklarımız zamanla farkımızı ve güveni bizde gördüklerinde aynı zamanda bizi dostlarına arkadaşlarına da tavsiye edip onları da bu işe dâhil etmek istiyorlar. Dolayısıyla güven ve kaliteli hizmet, bu işin başında geliyor’’ ifadelerini kullandı.

‘’İSKENDER DENİLİNCE AKLA GELEN İLK MARKA OLMAK İSTİYORUZ’’

Helvacı, sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

‘’Bizim işimizde sadece markayı satmak ya da tabela vermek değil, iğneden ipliğe, çorbadan, iskender sosuna kadar her şeyi biz tedarik ediyoruz. Bayilerimiz, elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Allah’a şükür biz bugüne kadar hiç dükkân kapatmadık, tabela indirmedik. İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz; iskender denilince akla gelen ilk marka olmak.’’