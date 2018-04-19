Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerliler 1 ay sonra yeniden dövize döndü.

Yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatları 13 Nisan haftası itibariyle artıya geçti. 13 Nisan haftasından önceki dört haftada yerliler yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz bozmuştu. Böylelikle 1 ay sonrasında yerlilerin döviz hesaplarına yeniden giriş görüldü.

Son verilere göre kıymetli madenler dahil yabancı para cinsinden toplam mevduat 165,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

13 Nisan haftasında dolar/TL kuru piyasadaki gerginliğin etkisiyle rekor seviyelere çıkmıştı. 11 Nisan'da dolar kuru 4,19 seviyesini test ederken, o haftayı 4,10 seviyelerinden kapatmıştı.