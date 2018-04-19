Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 174,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,60 liradan, bin 149 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 168 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 145 liradan, 563 liradan alınan Yarım Ziynet 573 liradan ve 281 liradan alınan Çeyrek Ziynet 286 liradan satıldı.