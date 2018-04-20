Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kart kopyalanması, cihazların birden fazla POS cihazından geçirilmesi, sahte mesajlarla kart bilgilerinin ele geçirilmesi gibi yöntemlerle kart sahipleri dolandırılıyor. Dünyanın en gelişmiş bankacılık sistem ve hizmetlerine sahip olan Türkiye’de bankacılık çözümleri üreten kuruluş olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dolandırıcılara karşı tüketicileri uyaran bir metin yayınladı. Türkiye’de kart kullanıcılarının her geçen gün bilinçlendiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin kartlı ödemeler konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı ve “Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiye’yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu, bankacılık sektörünün yanı sıra ilgili tüm paydaşlarla ortak yürütülmesi gereken, sürekli ve uzun vadeli bir mücadeledir. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Bunlara hiç kanmayın

Dolandırıcılar en çok kendilerini savcı, polis, bankacı veya sigortacı olarak tanıtıp ülke güvenliği için yardım istiyor. Veya ‘kartınız, bilgileriniz çalındı, dolandırıcıları yakalamak için yardımınıza ihtiyacımız var’ diye telefon ediyor. Asla kanmayın, telefon numarasını kaydedip 155’i arayın. Çok bilindik bir yöntem de ‘Tebrikler, ödül kazandınız’ şeklinde. Hepsini biliyor ama kanıyoruz. Aman dikkat. Bilgilerinizi asla paylaşmayın, kimseye para vermeyin. Son dönemde de ‘borcunuz var, icraya verildiniz’ diye arayanlar türedi.

Başkasının telefonundan bankanızı aramayın

- ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın.

- ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphelenirseniz bankanızı arayın.

- Kartınızın ATM’ye sıkışması durumunda hemen bankayı arayın.

- Bankayı ararken kendi telefonunuzdan, banka numarasını çevirin, başkasının “Buradan ara” teklifini reddedin.

Bankanızın telefon numarasını kaydedin

- Alışverişlerde iş yerinin verdiği satış belgesini inceleyin, kaç liraya onay verdiğinizi tekrar görün. Belgede alışveriş tarihi, kart sahibi, alışveriş tutarının doğru olduğunu kontrol edin.

- Kredi kartı ekstrelerini kontrol edin, yapmadığınız harcamaları bankanıza bildirin.

- Acil durumlar için bankanızın nu-marasını mutlaka telefonunuza kaydedin.

- Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personeli dahil, kimseyle paylaşmayın.

Birkaç adımla kart ve paranız güvende

- POS’tan başka cihazdan geçmesin

- Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.

- Ödeme sonrası kartı geri aldığınızdan, kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.

- Kartınızın görüntüsünün (fotokopi ve fotoğraf gibi) alınmadığından emin olun.

Bilmediğiniz siteden alışveriş yapmayın

- İnternetten alışverişlerinizi, güvendiğiniz sitelerden yapın.

- İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini kendiniz yazın.

- İşlemlerini kullanıcısı çok olan bilgisayarlardan değil, kişisel bilgisayarınızdan yapın, cihazınızı güvenilir antivirüs sistemleriyle koruyun.

- SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz arama motorları üzerinden giriş yaparken web sitesinin bankanıza ait olduğundan emin olun.

- Bankanıza aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu olsa dahi itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.

- Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.

- Şifrenizi kimseye söylemeyin, dışarıdan görünmesini önleyin.

- Şifresi başkasına söylenen kart artık sizin değildir.