Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Erken seçim kararıyla piyasaların rahatladığını söyleyen Barış İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyüz “Sektörümüz için maliyetlerin ve finansman giderlerinin sürekli arttığı bu ortamda tüm aktörlerin derin bir nefes aldığını ve her türlü alım satımın da seçim tarihinin öne çekilmesiyle birlikte hareketleneceğini söyleyebiliriz” dedi. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Akyüz, konut fiyatlarının son bir yıldır neredeyse hiç artmadığını ifade etti. Akyüz “2018’de konut satış fiyatları yükselecek. Dolayısıyla bu dönemdeki fırsatın çok iyi değerlendirerek konut almak isteyenler ve konuta yatırım yapmak isteyenler krizi fırsata çevirebilir” diye konuştu. Kredi faiz oranlarının makul seviyelerde olmasının konutta istikrarın sürmesine yardımcı olacağının altını çizen Akyüz, sektörün finansman sorunlarının Konutbank ile çözülebileceğine işaret etti.