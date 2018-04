Türkiye Gazetesi

On Numara saat kaçta, ne zaman çekiliyor ve 23 Nisan On Numara çekiliş sonuçları öğrenmek için haberimize bakabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak. Zengin olma hayalini taşıyanlar her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. On Numara oynayanlar, On Numara saat kaçta ne zaman çekiliyor, On Numara çekildi mi, 23 Nisan On Numara çekiliş sonuçları öğren gibi detayları, ''On Numara Çekiliş Sonuçları Öğren (23 Nisan) | On Numara Saat Kaçta Çekiliyor'' başlıklı haberimizden öğrenebilir...

On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekilişinde kazanılan ikramiye nasıl alınır

On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;



- 6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.



Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan hiç birisini doğru tahmin edemeyenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler. Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri 1 yıl içinde alması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz..





On Numara nasıl oynanır?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.





On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Savunma Sanayii Destekleme fonudur.

16 Nisan On Numara sonuçları!

On Numara oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı.