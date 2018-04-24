Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 174,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,80 liradan, bin 151 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 169 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 124 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 147 liradan, 563 liradan alınan Yarım Ziynet 573 liradan ve 282 liradan alınan Çeyrek Ziynet 287 liradan satıldı.