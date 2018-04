Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurdaki dalgalanmalar altın ile önlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kur oyunlarına karşı altına endeksli TL’nin işaretini verdi. Erdoğan “Kur üzerinde oynanan oyunların derinliğinin olmadığı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Millî ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu bozacağız. Altını belirleyici hâle getirmenin adımlarını atacağız” dedi.

Milletin karşısına, 81 milyon vatandaşın her birinin geleceğine dair umutlarını besleyerek çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: Türkiye’de hayata geçirilen her projenin altında beraber imzamız var. Türkiye’yi 15 yılda 3,5 kat büyüttük. Milletimizin önüne 2023 hedeflerimizle beraber çıktık. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarımızı birlikte armağan ettik. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatla bu yoldaydık, hamdolsun şu anda 160 milyar dolara çıktık. IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye’yi aldık, 2013’te IMF’ye kuruş borcu olmayan bir Türkiye’ye geldik. Daha da ötesi, 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi varken, şu anda 110 milyar dolar döviz rezervini yakaladık. Türkiye’nin 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz buna 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Dağları delerek tüneller açtık, âşığı maşuğuna kavuşturduk. Yüksek hızlı trene de elhamdülillah kavuştuk. Şu an hızla bunlar devam ediyor. Bir taraftan Marmarayımız denizin altında, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, öbür tarafta Osmangazi Köprüsü, öbür tarafta Avrasya Tüneli; bütün bunlar bu dönemin içerisinde oldu.



MEYDANI HARAMİLERE BIRAKMAYACAĞIZ

Bu yıl içerisinde 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün temelini attıklarını hatırlatan Erdoğan “Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul’da 3. havalimanını açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar İstanbul’umuzda Kanal İstanbul’un ihalesini gerçekleştireceğiz. Boğaz’dan 3 katlı tünelin geçişinin adımları atacağız. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz inşaallah. Meydanı haramilere bırakmayacak kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten de geri kalmayacağız” diye konuştu.