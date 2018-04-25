Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL / CABİR TURĞUT

İnşaat sektöründeki 28 yıllık tecrübesiyle 16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, 3 dev projeye daha imza atıyor. İhlas Yapı; İstanbul’un yükselen değeri Ispartakule’de Bizim Evler serisinin en yenisi ‘Bizim Evler 8’, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’ ve Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile Marmara Evleri markasının en yeni halkası ‘Marmara Evleri 4’ü hayata geçiriyor. Aile öncelikli konsepti, merkezî bölgelere yakınlığı, yüksek yatırım değeri, ulaşılabilir fiyatları, her türlü sosyal imkânlarıyla İhlas Yapı’nın 3 projesi, büyük ses getirerek konut alıcılardan yoğun ilgi görüyor. Bizim Evler 8 110 milyon TL, Marmara Evleri 4 305 milyon TL ve Bizim Evler Güzelce 360 milyon TL yatırım bedeliyle inşa ediliyor. İhlas Yapı, her üç projede de yüzde 55-60 arasında hasılata ortak konumda bulunuyor.



EVİMİZİ İNŞA ETTİK

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding’de gerçekleştirilen lansman toplantısında yaptığı konuşmada “22 Nisan’da, İhlas Holding’in temel taşı olan Türkiye gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutladık. 48 sene bitti, 49’uncu yaşımıza girdik. Kurulduğu gün, kurucusu ‘Dr. Enver Ören Bey’ diye yazdığımız jenerik, bugün aynı şekilde devam ediyor. Bunu gururla söylüyoruz. Bize özel olduğu için söylemeye de devam edeceğiz. Kurulduğu günden beri sahibi, sahipliği, kuruluş ilkeleri değişmeyen, herhâlde en eski gazete, Türkiye gazetesidir. Tabii Türkiye gazetesi, İhlas Holding’in temel taşı oldu. Bunu takip eden yıllarda İhlas Holding kuruldu, 28 sene önce de İhlas Yapı şirketi doğdu. İhlas Holding’in bugün en önemli, büyük iş alanlarından, faaliyetlerinden birisi oldu. Öyle ki, bugün Ispartakule, o bölgeye yaptığımız büyük yatırımlarla ‘Bizim Evler’ diye anılmaya başladı. Birkaç küçük projeden, büyük işler yapmaya başladık. Yaptığımız işlerin hepsinde şuna inandık; biz içerisinde yaşasaydık ve kendi evimiz olsaydı, nasıl bir yer olmalıydı? Nasıl rahat ederdik? Bu dediğim çok yanlış değil, çünkü biz zaten bu evlerde yaşıyoruz. Kendimiz nasıl rahat ediyorsak, müşterimiz de misafimiz de öyle rahat etsin, öyle yaşasın istedik. Böyle olunca, bu projelerin hepsi dört dörtlük yaşam alanları hâline geldi. Allah’a şükürler olsun, hiçbir projemizde ne sıkıntı yaşadık, ne bir satış zorluğu. Çünkü herkesin bir aile ortamında rahat edebileceği şehircikler oluşturmayı başardık” dedi.



YENİLERİ DE GELECEK

Sunumu yapılan projelerin bir iki sene içerisinde tamamlanacağını söyleyen Ahmet Mücahid Ören “Ardından başka projelerimiz mutlaka olur. Bizim Evler 1, 2 diyorduk, bakın bugün Allah nasip etti, 8’incisi satışta. Bu markalar Türkiye, İstanbul ile bütünleşti. Bilinen inşaat markaları hâline geldi. Bir markayı oluşturmak kolay değil. Bunlar zaman alan, hata yapmadan, inanarak, sürdürülebilmesiyle olacak işler. Türkiye’nin bugün yaşadığı süreç, belki dalgalı. Bunların hepsini hesaplayarak, görerek, ama tam bir güvenle, yarınlarımız bugünden daha iyi olacak inancıyla çalışıyoruz. Bu beklentiyi hem kendimiz için, hem ülkemiz için aynı şekilde hissettiğimizden, yılmadan, hiçbir zaman geri adım atmadan, özellikle bugün burada bulunmamıza sebep olan inşaat projelerimizi, Allah’a şükür birbirinin ardına ilave ederek bugüne geldik. Daha da iyi yerlere doğru gideceğinden hiçbir şüphemiz yok. İnşallah ülkemiz bugünleri de kararlı adımlarla geçecektir. Daha güzel günlere doğru gidecektir” diye konuştu.

BİZİM EVLER GÜZELCE BÜYÜKÇEKMECE’DE

Dört mevsim tatil gibi hayat

İnşa ettiği nitelikli konut projeleriyle yatırımcısına kazanç ve güven sunan İhlas Yapı, Bizim Evler kalitesini Güzelce’ye taşıdı. Büyükçekmece’de hayata geçirilen Bizim Evler Güzelce; sahile ve marinaya yürüme mesafesinde, 92 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor. Projede, kredili alımlarda 60 ay, 0,86 vade oranlı ödeme seçeneği yatırımcılara sunuluyor. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan projede; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. 3 metre tavan yüksekliğine ve geniş balkonlara sahip daireler, alıcılarına konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunmak için planlandı. E-5 cepheli cadde üzeri dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de; bisiklet yolu, koşu parkuru, 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin, günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş de projede yer alıyor. Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje, ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde, cazibe merkezi olarak geliştirilen projede inşa çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

MARMARA EVLERİ 4 BEYLİKDÜZÜ’NDE

Geniş aileler için geliştirildi

Beylikdüzü’nde inşa edilen, Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireler lansman dönemine özel avantajlı fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor. Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkânın yer alacağı Marmara Evleri 4, aile öncelikli anlayışla hayata geçiriliyor. Modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandıran Marmara Evleri 4’te 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler; 126 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisi, birinci sınıf ankastreli konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin sosyal alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’te; 24 saat güvenlik, kesintisiz jeneratör hizmeti ve her daire için kapalı otopark mevcut. Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 ve TEM Otoyoluna, eğitim kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor. Yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı Limanı’nın yanı başında konumlanıyor.

BİZİM EVLER 8 ISPARTAKULE’DE

Kanal İstanbul’un yeni komşusu

Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor. Kanal İstanbul’un yanı başında, 43 bin 874 metrekare inşaat alanına sahip Bizim Evler 8’de; iki blokta 236 daire, 29 dükkân yer alıyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına büyük ayrıcalıklar sunacak. Projede 2+1 daireler 129 metrekare, 3+1 daireler 168 metrekare, 4+1 daireler de 208 metrekareden başlayan büyüklüğe sahip... Fiyatlar ise sırasıyla; 475 bin TL, 615 bin TL ve 775 bin TL’den başlıyor.