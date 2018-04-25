Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı; KOBİ’lerin üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün üretme kapasitelerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin KOBİ’nin kredi faiz destek programlarından faydalanmasını hedefliyor. KOSGEB gelecek dönemlerde de, KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırarak, üretim, kalite ve standartlarını arttırmalarına yardımcı olacak. Bu sayede işletmelerin istihdam oluşturmalarına ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerine imkân sağlanacak. KOBİ’lerin enerji verimliliği etütleriyle belirledikleri enerji verimliliği tedbirlerini uygulayabilmeleri için destek programları geliştirilecek. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümü de hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar arasında. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Kredi Garanti Fonu imkânlarından daha fazla KOBİ’nin yararlanması amaçlanıyor.