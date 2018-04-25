Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu verilerine göre Türkiye'de her yıl 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

Bu miktarla 100 yataklı 80 hastane, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı, 16 derslikli 500 okul, 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt ve 500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerin herhangi biri yapılabilir.

Günde 4,9 milyon yılda 1,7 milyar ekmeği çöpe atan Türkiye'nin yıllık 18 milyon ton sebze ve meyvesi de çöpe gidiyor.

Küresel boyutta da durum pek iç açıcı değil. Dünya genelinde üretilen tüm yemeklerin üçte biri, yani yılda 1,3 milyar ton yemek israf ediliyor.

Ülke bazında ise; ABD'de de her yıl 38 milyon ton, Japonya'da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada'da israf edilen yemekler 31 milyar Dolar’a ulaşmış durumda. İspanya'da ise hanelerdeki yemek israfı yılda yaklaşık 3 milyar euroya karşılık geliyor.

"YEMEK İSRAFINI DURDUR GÜNÜ"



Dünyanın önde gelen yemek ve destek hizmetleri sağlayıcılarından Compass Group, konuya dikkat çekmek için uluslararası bir girişim başlattı. Buna göre Türkiye dahil olmak üzere toplamda 30 ülkenin katılımıyla her yıl nisanın son haftası, “Yemek İsrafını Durdur Günü” olarak kutlanacak.

Bu yıl 27 Nisan’da organize edilecek olan “Yemek İsrafını Durdur Günü”nde, tüm dünyada 10 milyonun üzerinde tüketiciye ulaşılması planlanıyor.

50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Compass Group Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Gelişme Hedefi”ne paralel olarak 2030 yılına kadar yemek israfını yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal'a göre pek çok kişinin ev ve iş yerlerinde israfın önüne geçmek için alacağı bireysel önlemler konusunda yeterli bilgisi yok.

Kartal, Sofra/Compass Group Türkiye olarak “Yemek İsrafını Durdur Günü’’ kapsamında israfın önlenmesi için kolaylıkla uygulanabilecek yöntemleri göstereceklerini söyledi.