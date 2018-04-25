Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda hareketlilik görüldü. Merkez Bankası geç likidite penceresi faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 13,50'ye çıkardı.

Faizin artırılmasının ardından dolar/TL ilk tepki olarak 4,08 civarından 4,0307'ye kadar indi. Ancak bu seviyede tutunamayan kur yeniden 4,09 civarına yükseldi.

Euro/TL ise karar sonrası 4,94'ün altını görmesinin ardından 4,98 civarında dengelendi.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisinin yüzde 3'ü aşarak 2014 başlarından bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin etkisiyle dün gördüğü dört ayın zirvesine yaklaştı.

Dolar endeksi 91.016'ya kadar yükselerek 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra geri çekildi. Dolar 90.844'te bulunuyor.

Dolar ABD ile Çin arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı gerilimin hafiflemesiyle birlikte yatırımcıların doları destekleyen temel göstergelere, yani ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışa odaklanmasına paralel olarak geçen haftanın son günlerinden bu yana değer kazanıyor.